ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」が優勝戦を迎える。上條暢嵩に優勝戦の絶好枠が巡ってきた。G1・5Vへこん身の逃げを打つ。上條は現在賞金ランク12位。年末の地元グランプリ出場へ賞金上積みのチャンス到来だ。G1は下関で3V、今年は住之江69周年を制覇。5回目のG1戴冠はびわこで成し遂げる。峰はF持ちで無理なスタートは行けないが、足の良さを生かして豪快に切れ込む。山田康は実績エンジンで展開を捉え