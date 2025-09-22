◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２１日（日本時間２２日）、レギュラーシーズン本拠地最終戦となるジャイアンツ戦の試合前会見で佐々木朗希投手（２３）について言及した。佐々木はこの日、３Ａオクラホマシティーの一員として敵地・タコマ戦で登板予定。オープン戦を除いて日米通じて初めてリリーフ登板した１