今月12日の大雨で車が水につかった三重県四日市市の地下駐車場で、きょうから所有者による車両確認が行われます。三重県四日市市の中心部にある「くすの木パーキング」は、今月12日の記録的な大雨で、地下2階が完全に浸水するなどしあわせて274台の車が水につかりました。市によりますと、すでに全体の9割近い242台の所有者が特定されていて、きょうからは所有者による車両の確認が行われます。一方、この駐車場の運営会社に出資す