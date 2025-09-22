北海道・東警察署は2025年9月21日、札幌市東区北23条東2丁目に住む無職の男（54）と無職の妻（55）を窃盗の疑いで逮捕しました。2人は、9月21日午後2時20分ごろ、札幌市東区北49条東7丁目のスーパーで、桃1パック（販売価格961円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男が棚から桃を1パックとり、妻の陰に隠れてバッグに入れそのまま店舗を出たということです。2人は、警察の調べに対し容疑を認めていま