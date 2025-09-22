福岡県粕屋町で21日夜「蛇行運転して事故を起こしそうな車がいる」との通報がきっかけで、車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと21日午後11時ごろ「蛇行運転して事故を起こしそうな車がいる」と目撃者から警察に通報があり、駆けつけた警察官が福岡県粕屋町若宮で該当する車を発見し、停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の2倍を上回るア