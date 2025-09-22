ＳｎｏｗＭａｎの深澤辰哉（３３）と渡辺翔太（３２）が２５日から放映される大阪王将の新ＣＭに出演することが２１日、分かった。同ブランドが手がける人気冷凍食品「羽根つきスタミナ肉餃子」と「たれつき肉焼売」にフォーカス。ともに目を閉じてうっとり、じっくりと味わう様子が印象的だ。深澤が「２商品とも本当においしいのでまず食べてほしいなと思います」とＰＲすれば、渡辺も「ＣＭをきっかけに食べてくれる人がた