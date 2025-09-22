北海道・東警察署は2025年9月21日、札幌市東区北7条東6丁目に住む無職の男（42）を暴行の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、同居する小学1年生の息子（6）の胸倉をつかみ暴行を加えた疑いが持たれています。当時家には、男の妻や、息子の兄弟もいて、妻が「夫が子どもに暴力をふるった」と110番通報しました。男は警察の調べに対して、「息子の胸倉をつかんだ」と容疑を認めています。警察が、男が暴行を加えた経緯や動機