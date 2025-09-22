サーフィン男子で21年東京五輪銀メダルの五十嵐カノア（27）が都内で取材に応じ、28年ロサンゼルス五輪の競技会場に決まったカリフォルニア州トレッスルズについて「子供の時からやっていて、今年もファイナルまで行った。ジュニアの大会でも優勝しているし、自信を持っている波」と好感触を示した。有力視された地元のビーチは落選したものの、トレッスルズで開催された6月のチャンピオンシップツアーでは準優勝するなど相性