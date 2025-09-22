【漫画】本編を読む女性向けWebメディア「mamagirl」で公開された漫画『仲良しママ友の最悪な裏切りが発覚！』が、ネットで話題になっている。夫と、同じ保育園に通うママ友の不倫が発覚し、妻が絶望する泥沼のストーリーだ。今回は、プロット担当のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんに、本作を描いたきっかけや工夫した点についてインタビューした。■「道を踏み外した先にハッピーエンドはない」…不倫漫画に