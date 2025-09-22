北海道・小樽警察署は2025年9月22日、小樽市長橋2丁目に住む会社員の男（71）を暴行の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、9月21日午後2時15分ごろ、内縁の妻の娘（43）に対し、腹部を蹴り、後頭部付近を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。被害者の女性が「同居人から殴られた」と110番通報しました。警察の調べに対し男は、「間違いありません」と話し、容疑を認めています。警察は、男が暴行を加えた経緯などについ