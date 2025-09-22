ＳｎｏｗＭａｎの深澤辰哉（３３）と、渡辺翔太（３２）が出演する「大阪王将」の新テレビＣＭが２５日から放映される。深澤と渡辺は、新ＣＭで「羽根つきスタミナ肉餃子」と「たれつき肉焼売」を豪快に頬張り、「何でこんなにうまいの？」（深澤）「知らん！」（渡辺）などと息ぴったりの掛け合いを披露。２人の食べっぷりや、豊かな表情も見どころとなっている。渡辺は「ＣＭをきっかけに食べてくれる人がたくさん増えると