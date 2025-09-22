歌手の西川貴教（５５）が故郷の滋賀で主催する野外音楽フェス「イナズマロックフェス」が２０、２１日に草津市烏丸半島で行われ、２日間で計８万人を動員した。琵琶湖を望むイナズマの地で、魂の歌声が響いた。Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎとしてトリのステージに立った西川は「始まるまで眠れないし、食べられないし心配ばかり。『何でこんなことやってる？』と思うけど、これを見ちゃうと…」と大盛り上がりの客席に感激。