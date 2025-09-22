３人組テクノポップユニットのＰｅｒｆｕｍｅが年内で活動を休止することを、メジャーデビュー２０周年記念日の２１日、オフィシャルファンクラブ「Ｐ．Ｔ．Ａ．」のサイトなどで報告した。「活動休止」という文言を使わず、「２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度コールドスリープ（＝人工睡眠、冷凍睡眠）します」と表現。スタッフと話し合いを重ねる中で「新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりまし