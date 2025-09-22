１９日に東京・北区の自宅マンションで火災が発生したタレントの林家ペー（８３）が２１日、東京・台東区の浅草演芸ホールの寄席に出演した。火災後初の寄席にパー子（７７）とともに楽屋入り。出番後には夫婦そろって取材に応じた。火事から２日、ぺーは芸人として舞台に立った。肩がこげた衣装で登場したぺーは「話題の主です」と自己紹介。火事ネタで笑いを取った。それでも取材では「いまだにどっきりかと思ってしまう」