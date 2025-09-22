3人組テクノポップユニットのPerfumeが、デビュー20周年記念日を迎えた21日、公式サイトなどで、年内でコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した。99年に結成し、「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」など、多くのヒット曲を生み出した。今日22日から2日間開催する東京ドーム公演が、活動休止前最後の公演となる。◇◇◇25年走り続けた3人が、一度足を止めることを決断した。あ〜ちゃん（36