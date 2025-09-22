Snow Man深澤辰哉（33）と渡辺翔太（32）が「大阪王将」の新CMに出演する。「バラードと思いきや」篇と「なんでこんなに」篇が25日から放映。焼きたてのギョーザやシューマイの香りが広がる部屋で、リズミカルな音楽とともに2人のかけ合いが繰り広げられる姿が描かれる。昨年に続き、目を閉じてうっとり、じっくり味わう2人の表情に注目だ。