ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、21日（日本時間22日）のジャイアンツ戦前に取材に応じ、佐々木朗希投手（23）について言及した。以下、同監督との一問一答。――「1イニング限定の投球」という見方か。「まずは彼がこれまでやったことのない役割にどう応えるかを見なければならない。（前回登板の）木曜と日曜の間に2日しか休みがない。だからおそらく1イニング限定になる。ただ、ポストシーズンは非常に予測