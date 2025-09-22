【オランダ・エールディビジ第6節】(AFASスタディオン)AZ 3-3(前半1-1)フェイエノールト<得点者>[A]R. Daal(24分)、デンソ・カシウス(51分)、M. Meerdink(90分+8)[フ]セム・スタイン(36分)、J. Bos(56分)、A. Hadj Moussa(78分)<退場>[フ]アネル アフメドジッチ(90分)<警告>[A]ヨルディ クラーシ(23分)、イブラヒム・サディク(38分)、アレクサンドル ペネトラ(45分+1)、W. Goes(61分)[フ]アネル アフメドジッチ2