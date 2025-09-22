＜山人音楽祭＞2日目のG-FREAK FACTORYはすごかった。いや、いつだってすごいかもしれないけれど、この日は特にすごかった。「G-FREAK FACTORY始めます」と茂木洋晃（Vo）が静かに言って、「jam (APPLAUSE)」からバンドがなだれこんだのは、アップテンポのレゲエロックナンバー「SOMATO」。タイトルをコールするメンバーのシンガロングが演奏に勢いをつける。その演奏がいつも以上にアップテンポに聴こえるのは、メンバー達の演奏