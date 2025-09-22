エールディヴィジ第6節が21日に行われ、AZとフェイエノールトが対戦した。日本代表FW上田綺世の勢いが止まらない。フェイエノールト在籍3年目の今シーズンは前線の主軸としてここまで公式戦7試合すべてに先発出場。エールディヴィジでは5試合で5ゴールと決定力を発揮しており、得点ランキングでトップを走っている。チームもここまで唯一の5連勝で首位を快走中。今夏に加入した日本代表DF渡辺剛も最終ラインの主軸としてチーム