◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）この日最大の歓声は直後に悲鳴へと変わった。ソフトバンクが1点を追う9回1死二塁。柳町達の大飛球が左翼中川に好捕されると、飛び出していた二走笹川吉康が戻れなかった。併殺で幕切れ。小久保裕紀監督は「最後は走塁が悪いけど、そんな簡単に勝たせてもらえない」と語った。好機でのあと一本が遠い。初回は無死三塁から2死満塁となったが無得点。3回も2死満塁を