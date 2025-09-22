現地９月21日に開催されたプレミアリーグ第５節で、アーセナルとマンチェスター・シティが、前者の本拠地エミレーツで激突。強豪同士のビッグマッチが実現した。開始９分、見事なカウンターからハーランドが冷静に仕留め、シティがいきなり先制する。絶好調の大エースは公式戦４戦連発で、今季７点目となった。ビハインドを負ったアーセナルは、時間の経過とともに徐々に押し込むようになり、前半の終盤にかけて度々チャンス