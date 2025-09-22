【ブンデスリーガ第4節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 3-4(前半1-2)ウニオン・ベルリン<得点者>[フ]ナサニエル・ブラウン(45分+3)、ジャン・ウズン(80分)、ヨナタン・ブルカルト(87分)[ウ]イリアス・アンザー(9分)、オリバー・バーク3(32分、53分、56分)<退場>[ウ]シュテフェン・バウムガルト(89分)<警告>[フ]堂安律(63分)、ナムディ・コリンズ(88分)、アルトゥール・テアテ(90分+6)[ウ]レオポルト