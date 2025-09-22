[9.21 ブンデスリーガ第4節 フランクフルト 3-4 ウニオン・ベルリン]ブンデスリーガ第4節が21日に行われ、MF堂安律が所属する5位フランクフルトはホームで14位ウニオン・ベルリンに3-4で敗れた。開幕2連勝から一転し、今季初の2連敗。堂安は右サイドハーフで先発出場し、90分間プレーした。フランクフルトは前半9分、ウニオン・ベルリンのFWイリアス・アンザーにミドルシュートを叩き込まれ、先制点を献上。同32分にはカウンタ