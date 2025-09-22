「＜山人音楽祭＞10周年、おめでとう！10年も故郷にこだわり、イベントを続けてるG-FREAK FACTORYに最大級のリスペクトを込めてやらせてもらいます」という猪狩秀平（Gt, Vo）の言葉もあったように、HEY-SMITHはとんでもない熱量で初っ端の「Say My Name」から赤城ステージを埋め尽くす。猪狩、YUJI（Vo, Ba）、満（Sax）、イイカワケン（Tp）、Task-n（Dr）、今年4月からサポートとして参加しているUME（Tb）も含め、それぞれか