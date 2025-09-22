＜中津川 WILD WOOD＞初年度の大トリを任されたのは、The BONEZ。リハで楽しそうに演奏していたのは先日、来日していたスマッシング・パンプキンズの楽曲。続いて、JESSE(Vo, G)が「中津川―！ リハだけど楽しんでいこうぜー！」と呼びかけ、「All day I just…」をプレイ。「愛してるってことを伝えたくてやって来ました！」と、ステージからはけることなく、そのまま本編へと突入した。◆ライブ写真「ここにThe BONEZの魂を置い