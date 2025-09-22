「ドジャース７−５ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、５−４の六回に２試合連続本塁打となる５３号ソロを放った。本塁打王争いでトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。また、球団歴代単独４位の１４１得点を記録。１４０得点以上は１９３０年のハーマン以来９５年ぶりとなった。チームは逆転勝利で４連勝を飾り、