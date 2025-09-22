22日午前2時14分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の日立市と高萩市、それに常陸大宮市です。【各地の震度詳細】■震度2□茨城県日立市高萩市常陸大宮市■震度1□茨城県水戸