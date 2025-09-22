ボートレース大村の「サンケイスポーツ杯」は２１日、予選３日目が行われた。藤原啓史朗（３５＝岡山）は６Ｒ、５コースから２着に食い込むと１２Ｒも３コースから２着を確保した。初日連勝の好発進を決めると２日目以降も３戦連続２着と安定感たっぷりの走りで得点率トップを快走している。１９号機は２連率１６％の低調機。「伸びに寄せても中堅の域を出ない。出足は悪くないし、違和感はなかったけど、エンジンはたぶん良