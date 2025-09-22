ボートレース下関の「山口朝日放送ビープくんカップ」は２１日、予選２日目が行われた。大田直弥（３９＝山口）は１Ｒで５コースから２着とし、初日前半５着以降は３、２着と巻き返し。得点率５・３３で勝負駆けにつなげた。２２号機は「初日に比べればスタートする時の回転の上がりは気にならなかったし、ターン回りも上向いている。欲を言えば、このペラの形をベースにターン出口辺りの雰囲気を良くしたい」と上積みに成功