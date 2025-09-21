【オランダ・エールディビジ第6節】(フィリップス・スタディオン)PSV 2-2(前半1-1)アヤックス<得点者>[P]イスマエル・サイバリ(7分)、ヤレク・ガシロフスキ(81分)[ア]ケネス・テイラー(31分)、オスカル・グロフ(88分)<警告>[P]イバン・ペリシッチ(21分)、ヨエイ・フェールマン(88分)[ア]O. Wijndal(18分)、Y. Regeer(49分)、オリバー・エドバールセン(65分)、ケネス・テイラー(72分)、K. Fitz-Jim(90分+2)観衆:35,700