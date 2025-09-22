◇ナ・リーグドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は20日（日本時間21日）、ジャイアンツ戦で2試合連発の53号ソロを放ち、本塁打王争いでフィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）を捉え、ナ・リーグトップタイに再浮上した。チームは4連勝を飾り、地区優勝マジックは1つ減らして「3」。残り7試合。地区優勝と3年連続本塁打王に向けて、全てを出し切る。また打