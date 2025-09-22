◇ア・リーグオリオールズ1―6ヤンキース（2025年9月20日ボルティモア）オリオールズの菅野はヤンキースの強打者に2本塁打され、メジャー自己最短の3回6安打4失点で9敗目を喫した。初回2死から連打されると、スタントンに外角低めスイーパーを右越えへ通算450号となる3ラン。3回には先頭ジャッジに2年連続50号へ王手となる49号ソロを左翼席へ豪快に運ばれた。本拠地では今季最後の登板となる見込み。「熱いファンの声