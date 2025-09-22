◇ア・リーグガーディアンズ6―0ツインズ、ガーディアンズ8―0ツインズ（2025年9月20日ミネアポリス）ガーディアンズはセコーニ、アレンの両先発が引っ張り、ダブルヘッダーに2戦とも零封勝ちして10連勝となった。ダブルヘッダー両戦とも零封は、球団では64年9月30日のレッドソックス戦以来、61年ぶりの快挙。直近16戦15勝の快進撃で、7月上旬には最大15・5ゲーム差だった同地区首位タイガースに、ついに1ゲーム差に肉