右手痛で負傷者リスト入りしているドジャースの正捕手スミスが再検査の結果、骨にひびが入っていることが判明した。ロバーツ監督が明かし「レギュラーシーズン中は難しいが、ポストシーズンには間に合う可能性はある」と見通しを示した。3日のパイレーツ戦の守備で右手にファウルが当たり途中交代。9日に一度復帰するも痛みが引かなかった。打率・296、17本塁打、61打点と打線の軸も担うだけにアンドルー・フリードマン編