◇ア・リーグレッドソックス6―3レイズ（2025年9月20日タンパ）レッドソックスの吉田は貴重な追加点をもたらすなど2安打1打点をマークした。打撃の状態を上げ、プレーオフ進出へ激戦が続くチームの2連勝に貢献。「勝ち切ることができたのは大きい」とうなずいた。2回は内角へのスライダーを捉えて右前に運び「内に入ってきたら引っ張る準備をしていた」。4―3の9回1死一、三塁では甘いカットボールを逃さず二遊間を抜