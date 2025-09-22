◇ナ・リーグドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日ロサンゼルス）ドジャース・大谷の53号本塁打球をゲットしたのはサンタモニカ在住のエンゼル・モラレスさん（25）、ジゼル・メレンデスさん（25）のカップルだった。大谷のレプリカユニホームを着たモラレスさんは「興奮してまだ手が震えている。彼女が捕ったんだ」と満面の笑み。メレンデスさんも「私も手が震えている。頭にボールが当たったけど大丈夫よ」と