右肩痛で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木が傘下3Aオクラホマシティーの一員として、21日（日本時間22日午前5時35分開始）の敵地タコマ戦に登板する。3Aのレギュラーシーズン最終戦で、パイレーツから8月末に加入したベテラン左腕ヒーニーが先発し、佐々木は前回18日に続いて救援で投げる。中継ぎでのメジャー昇格へ大事な試金石で、ロバーツ監督は「21日の登板を終えた後に話し合う」としている。