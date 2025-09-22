◇インターリーグパドレス7―3ホワイトソックス（2025年9月20日シカゴ）パドレスのダルビッシュは1―2の5回2死二塁で78球で降板となった。6安打2失点、4奪三振で「（投球自体は）悪くはなかった。真っすぐでも押し込めたりしたし、ツーシームの動きも良かった」と振り返った。試合前からの降雨でマウンド状態は万全でなかった。スパイクの泥を何度も落としつつ、ピッチクロックに対応するのが大変だったという。「結果