◇ア・リーグマリナーズ6―4アストロズ（2025年9月20日ヒューストン）マリナーズのローリーが97、98年のケン・グリフィーを抜いて球団新記録となる57号ソロを放った。2―0の3回に貴重な追加点となり、地区優勝を争うライバルとの直接対決2連勝に導いた。これでアストロズ相手に今季勝ち越しを決め、2ゲーム差に離して01年以来24年ぶり地区優勝へのマジック5が初点灯。「俺たちは勝利に飢えている。目の前の試合を確