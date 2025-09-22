秋の全国交通安全運動がきのう（21日）から始まり、千葉県銚子市では、高校生たちが書道で交通安全などを呼びかけました。きのう、千葉県銚子市では、警察などによる全国交通安全運動のイベントが行われ、地元の高校生たちが書道のパフォーマンスを披露し、交通安全や犯罪防止を呼びかけました。警察によりますと、千葉県では、今年7月の時点で交通死亡事故が66件と減少傾向ですが、犯罪認知件数は2万2000件を超え、2022年以降、増