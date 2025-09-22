気象台は、午前1時21分に、波浪警報を石垣市、竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表 22日01:21時点石垣島地方では、22日朝から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□波浪警報【発表】22日朝から23日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高6m■竹富町□波浪警報【発表】22日朝から23日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大