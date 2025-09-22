ラ・リーガ第5節が21日に行われ、マジョルカとアトレティコ・マドリードが対戦した。ここまで4試合を消化し、1分3敗と苦しい戦いが続いているマジョルカ。在籍2年目の日本代表FW浅野拓磨は開幕から2試合連続でスタメンに名を連ねたが、第3節はベンチスタート、前節は出番なしとなっている。今節の対戦相手はラ・リーガ3強に数えられながら、今シーズンは思うように結果を残せていないアトレティコ・マドリード。前節ビジャレア