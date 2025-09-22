◆米大リーグオリオールズ１―６ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２０日（日本時間２１日）、来季もメジャーでプレーする考えを明かし、オリオールズ残留を希望した。ヤンキース戦に先発し、３回６安打４失点で９敗目（１０勝）。本拠地での登板は今季最後で「できれば最後いいピッチングをして終わることができたら最高でした