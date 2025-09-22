２１日、スミス氏一行と会見する李強総理（中央右）。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京9月21日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は21日、米下院議員代表団のアダム・スミス氏一行と北京の人民大会堂で会見した。