◇セ・リーグ阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日神宮）阪神・森下が、球団生え抜き右打者では05年今岡誠以来20年ぶりの90打点に王手をかけた。「打席に立つのに無駄はできない。集中力を持って入れました」8点劣勢で迎えた8回無死一、三塁の第4打席で、中堅への犠牲フライを放った。2度の降雨中断を挟んだ直後の打席で、集中力を切らすことなく貴重な1打点を挙げた。好調の要因は打球方向に表れる。初回2死無走者の1打