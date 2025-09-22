◇セ・リーグ阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日神宮）【亀山つとむ視点】リーグ優勝が早々に決まり、阪神の選手たちにとっては集中力やモチベーションを維持するのが難しい状況が続いている。ただ、野球というスポーツは少しでも気を抜いたり、いい加減な打ち方をしてしまうと、一気に状態が下がってしまう。ぶっちぎりの優勝だったことからも分かるように、今季は走攻守の全てに隙のない戦いをしてきた。特に投手陣は