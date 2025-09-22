千葉・銚子市では、地元の高校生らが参加して、交通安全イベントが行われました。銚子市の商業施設で行われたイベントでは、地元の女子高校生が一日警察署長を務めた他、書道部の部員らがパフォーマンスを披露しました。日没が早まる、これからの季節に歩行中の事故が増えることから、イベントを通じて注意が呼びかけられました。