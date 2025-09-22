青森市で、車3台が絡む事故があり、2人がけがをしました。21日午前、青森市西大野で「3台の事故が起きた。1台は横転している」との110番通報がありました。警察によりますと、車同士が出合い頭で衝突するなど、あわせて3台が絡む事故があり、2人がけがをしました。現場の交差点には信号機がないということです。