イギリスとカナダ、オーストラリアが21日、相次いでパレスチナを国家として承認したと発表しました。イギリスのスターマー首相は、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘について、イスラエルとイスラム組織ハマス双方を強く非難したうえで、パレスチナを国家承認することが「パレスチナ人とイスラエル人の双方に対し、より良い未来が実現できる」と述べました。イギリスのほか、カナダ、オーストラリアも21日、パレスチナを正式に国家